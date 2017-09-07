ЕБРР выделил свыше 294 млн. евро на поддержку малого и среднего предпринимательства в Азербайджане

2017-09-07 15:36 | www.apa.az | 2
С начала сотрудничества Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил свыше 294 миллионов евро на поддержку малого и среднего предпринимательства в Азербайджане.
Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на сайт ЕБРР, эти средства были выделены, как посредством прямого финансирования, так и через местные банки. Кроме того, ЕБРР имеет возможность осуществить прямую финансовую помощь в размере 61 миллионов евро на развитие малого и среднего предпринимательства в Азербайджане.