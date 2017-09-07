Азербайджан выделил более $1,5 млн на образование в Африке

2017-09-07 15:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выделил более 1,5 миллиона долларов на проект ЮНЕСКО в области образования для девушек в четырех африканских странах, говорится в сообщении на страницы в Twitter постоянного представительства страны при ЮНЕСКО.

Проект охватывает Кению, Танзанию, Уганду и Либерию.

Азербайджан является одним из доноров ЮНЕСКО. В соответствии с подписанным в 2013 году между Азербайджаном и ЮНЕСКО Рамочным соглашением страна финансирует проект ЮНЕСКО по образованию девушек в Африке.