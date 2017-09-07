Nar представил свой магазин в Исмаиллы (ФОТО)

2017-09-07 15:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Деятельность магазина компании Azerfon, открывшегося на проспекте Гейдара Алиева города Исмаиллы, направлена на обеспечение удобства абонентов, проживающих в районном центре и прилегающих территориях, и повышение уровня оказываемых им услуг. Об этом говорится в сообщении мобильного оператора, распространенном в четверг.

Оставаясь верным своим ценностям – ориентирование на клиента и постоянное совершенствование, мобильный оператор обеспечивает качественный сервис своим пользователям, представляя в магазине различные виды услуг.

В настоящее время в стране действуют 4 центра продаж и обслуживания Nar, 25 магазинов Nar dünyası, а также множество дилерских магазинов оператора Nar.

Адрес магазинов и подробную информацию об услугах можно получить на странице мобильного оператора: https://www.nar.az/pages/default/pageName=about_us_nar_points/

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93 процента территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более двум миллионам абонентам.