Вышел первый посмертный сингл Джорджа Майкла – АУДИО

2017-09-07 15:46 | www.oxu.az | 3

Вышел первый посмертный сингл британского музыканта Джорджа Майкла, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian.

Майкл скончался в возрасте 53 лет в конце 2016 года. Его последний крупный новый сингл – White Light – был представлен на церемонии закрытия Олимпиады-2012 в Лондоне.

Теперь издана песня Fantasy. Это композиция, изначально записанная в конце 1980-х годов. Для нового релиза ее существенно переработал музыкант, продюсер и аранжировщик Найл Роджерс.

Как пишет NME, Майкл обратился к Роджерсу, когда решил переиздать свой второй альбом Listen without Prejudice. Новая версия трека включена в переиздание Listen without Prejudice/MTV Unplugged, которое выйдет в октябре.

Ранее сообщалось, что Майкл оставил неизданных материалов более чем на три альбома.

A.C.

