В Facebook появились цветные комментарии

2017-09-07 15:54 | www.oxu.az | 2

Социальная сеть Facebook тестирует комментарии с цветным фоном.

Как передает Oxu.Az, возможность добавления цветного фона под текст комментария заметил один из пользователей соцсети. Ему удалось оставить в Facebook комментарий с цветным фоном, соцсеть предложила на выбор несколько однотонных фонов и градиентов.

В декабре 2016 года Facebook разрешила пользователям добавлять цветной фон к текстовым публикациям без фото, видео или ссылок на посторонние сайты, а 5 сентября 2017 года «Вконтакте» объявила конкурс на разработку приложения для создания аналогичных записей с изменяемым дизайном.