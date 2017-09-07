Верховный Лидер Ирана помиловал несколько заключенных

2017-09-07 15:35 | www.trend.az | 2

Как сообщает IRNA со ссылкой на пресс-службу Верховного Лидера, по случаю праздника Ид Аль-Адха (Праздник Жертвоприношения) и праздника Кадир в письме к Верховному Лидеру глава судебной власти Айатолла Садек Амоли Лариджани предложил условия помилования и смягчения наказания 1166 заключенным.

Статья 110 Конституции представляет Верховному Лидеру право на помилование или смягчение приговоров осужденным по рекомендации главы судебной власти.

Статья не распространяется на все категории осужденных, особенно тех, которые были осуждены за роль в вооруженной борьбе против Исламской Республики Иран, вооруженном или организованном незаконном обороте наркотиков, изнасиловании, вооруженном разбое, контрабанде оружия, похищении, взяточничестве и растрате.