В МИД Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества с Human Rights Watch

2017-09-07 15:37 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял в четверг делегацию международной неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) в составе директора отделения по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсона и директора офиса по Центральной Азии Стивена Свердлова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"В состоявшейся беседе обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями и по другим вопросам формирующейся после паузы повестке дня взаимодействия, отмечается в сообщении пресс-службы.

В ходе встречи отмечалось, что программа преобразований, предусмотренная Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах, открывает новые возможности для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества между Узбекистаном и Human Rights Watch.

По данным пресс-службы, представители HRW поделились своими впечатлениями от встреч в Ташкенте.

Делегация HRW в ходе начавшегося визита в Узбекистан провела встречи с представителями министерств, правоохранительных органов, национальных институтов по правам человека, институтов гражданского общества.

Хью Уильямсон подчеркнул, что HRW рада вернуться в страну после семилетнего перерыва и нацелена на конструктивный диалог в духе взаимопонимания и уважения.

Представительство HRW в Узбекистане официально было закрыто в 2011 году.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)