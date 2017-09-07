В МИД Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества с Human Rights Watch

2017-09-07 15:37 | www.trend.az | 3
ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял в четверг делегацию международной неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) в составе директора отделения по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсона и директора офиса по Центральной Азии Стивена Свердлова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"В состоявшейся беседе обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями и по другим вопросам формирующейся после паузы повестке дня взаимодействия, отмечается в сообщении пресс-службы.
В ходе встречи отмечалось, что программа преобразований, предусмотренная Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах, открывает новые возможности для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества между Узбекистаном и Human Rights Watch.
По данным пресс-службы, представители HRW поделились своими впечатлениями от встреч в Ташкенте.
Делегация HRW в ходе начавшегося визита в Узбекистан провела встречи с представителями министерств, правоохранительных органов, национальных институтов по правам человека, институтов гражданского общества.
Хью Уильямсон подчеркнул, что HRW рада вернуться в страну после семилетнего перерыва и нацелена на конструктивный диалог в духе взаимопонимания и уважения.
Представительство HRW в Узбекистане официально было закрыто в 2011 году.
(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)