Российский военный эксперт: «Бакинская встреча Герасимов-Павел преследует стратегическую цель»

2017-09-07 15:57 | www.apa.az | 4

Об этом в интервью московскому корреспонденту АПА сказал российский военный эксперт, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя встречу в Баку начальника Генштаба ВС России с главой Военного комитета НАТО.

«Как вы знаете, в последнее время отношения Россия-США, Россия-НАТО находятся в замороженном состоянии. Сюда относятся не только дипломатические и политические, но и военные связи. Эти отношения хуже, чем в советский период, в период холодной войны. В этой связи встреча Герасимова и Павела в Баку преследует стратегическую цель», - подчеркнул В. Баранец.

Баку превращается в столицу, где нормализуются отношения Россия-США и Россия-НАТО

По его словам, на Бакинской встрече Россия-НАТО будут обсуждаться многие вопросы: «Это, конечно же, отношения Россия-НАТО, размещение в Восточной Европе систем ПВО НАТО, ядерная проблема Северной Кореи, размещение США систем ПВО в Южной Корее, Сирийский конфликт, Украинский кризис, сотрудничество Россия-США в военной сфере. В повестке очень много вопросов».

В. Баранец также выразил отношение к проведению в последнее время именно в Баку встреч генералов России и США, России и НАТО. Он напомнил, что в начале этого года в Баку состоялась встреча начальников Генштабов России и США: «Проведение такого рода встреч в столице Азербайджана говорит о том, что во-первых, Баку превращается в столицу нормализации отношений Россия-США и Россия-НАТО. Во-вторых, в мировом масштабе Баку расположен на стратегической позиции. В этом регионе имеются стратегические интересы и России, и США. Естественно, в этом стратегическом регионе – учитывая, что Сирия находится не так далеко от Баку – Россия и США должны определить правила игры на Ближнем Востоке. Потому что мы неоднократно говорили о том, как действует в Сирии возглавляемая США коалиция и ВКС России, которые поддерживают сирийские проправительственные силы. Мы неоднократно предлагали возглавляемой США коалиции вести борьбу против террористов в Сирии единым фронтом. Однако мы не получили какого-либо ответа. В настоящее время борьба с терроризмом в Сирии находится на важном этапе. Идут решающие бои в районе города Дейр-Эз-Зор, который считается второй столицей ИГ. Сирийская армия при поддержке России уже блокировала город. Как вам известно, коалиция во главе с США также ведет борьбу с ИГ в Ираке. Бегущие оттуда террористы проникают в Сирию. Таким образом, из-за действий США происходит концентрация террористов из Ирака на территории Сирии. Поэтому необходимо достижение договоренности, согласно которой борьба против террористов не наносила бы вреда сирийской армии, РФ и коалиции, возглавляемой США.



Бакинская встреча определит будущую деятельность России и США на Ближнем Востоке



Третьим важным аспектом является то, что Бакинская встреча определит будущую деятельность России и США на Ближнем Востоке. На этих переговорах речь будет идти не только о Сирии. Среди обсуждаемых вопросов также удары Израиля по Сирии. Невозможно не учитывать фактор Израиля в сирийском конфликте. Нам известно, что Израиль действует под диктовку США. Пытаемся понять, чего добивается Израиль, нанося удары по сирийской территории. Ведь вступление Израиля в конфликт еще более усугубит ситуацию. Сирийская армия вынуждена будет ответить Израилю. Своими действиями Израиль провоцирует Сирию. Это одна из ключевых тем Бакинской встречи Герасимова и Павела».



Генералы обсудят и нагорно-карабахский конфликт



Российский эксперт также прокомментировал возможность обсуждения на переговорах российского и натовского генералов армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.



«Полагаю, что ввиду проведения встречи в Баку, будет затронут и вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - сказал он.



В.Баранец также высказался по поводу двойной игры, которую официальный Ереван ведет с Россией и Западом: «Несмотря на помощь, оказываемую Россией Армении в сфере обороны, в последнее время армянские генералы и политики пытаются извлечь выгоду из контактов с Белым Домом и Пентагоном, просят деньги на закупку вооружения. Армения ведет двойную игру, пытается усидеть на двух стульях», - констатировал эксперт.