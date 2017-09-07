Ильхам Алиев принял начальника Генштаба ВС России – ОБНОВЛЕНО

2017-09-07 16:05 | www.oxu.az | 4

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым.

Как сообщает Oxu.Az, на встрече президент Ильхам Алиев заявил о заинтересованности нашей страны в снижении общей напряженности в глобальном масштабе и выразил удовлетворение тем, что эти важные переговоры между Валерием Герасимовым и Петром Павелом уже во второй раз проводятся в Баку.

Глава государства отметил, что эти переговоры являются показателем доверия к Азербайджану, а также хороших двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией. Ильхам Алиев подчеркнул, что между Азербайджаном и Россией налажено успешное сотрудничество в военной и военно-технической областях, так же, как и во всех других сферах.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что военное и военно-техническое сотрудничество между двумя странами будут успешно развиваться и впредь. Глава государства отметил, что этот визит представляет хорошую возможность для обсуждения стоящих в повестке вопросов и определения перспектив сотрудничества.

В свою очередь, Валерий Герасимов сказал, что Россия и Азербайджан успешно сотрудничают во всех сферах, в том числе в военной и военно-технической областях. Он отметил, что между нашими странами налажены традиционно дружественные отношения, и Азербайджан является стратегическим партнером России.

Коснувшись Международных армейских игр, начальник Генштаба Вооруженных Сил России с удовлетворением отметил, что если в прошлом году азербайджанская команда приняла участие в двух играх, то в этом году она приняла участие уже в пяти играх, и Азербайджан стал организатором одного из этих мероприятий.

14:54

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял делегацию во главе с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Э.А.

