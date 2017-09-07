В Астане прошла встреча министра обороны Казахстана с послом ОАЭ

2017-09-07 15:44 | www.trend.az | 5

В Министерстве обороны РК состоялась встреча министра обороны Республики Казахстан генерал-полковника Сакена Жасузакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Мохамадом Альджабером. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, передает МИА «Казинформ» .

В рамках встречи посол ОАЭ Мохамад Альджабер представил нового военного атташе при посольстве ОАЭ, бригадного генерала Рашеда Али Сейфа Альмахрази. Министр обороны РК поприветствовал открытие аппарата военного атташе при посольстве Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане, а также выразил уверенность, что это в значительной мере будет способствовать развитию практических взаимоотношений в сфере обороны.

В ходе встречи также обсуждались вопросы сотрудничества между двумя государствами в области обороны.