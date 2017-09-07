Президент: «Проведение этих переговоров в Баку является показателем доверия к Азербайджану» - ОБНОВЛЕНО

2017-09-07 16:02 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, на встрече президент Ильхам Алиев заявил о заинтересованности нашей страны в снижении общей напряженности в глобальном масштабе и выразил удовлетворение тем, что эти важные переговоры между Валерием Герасимовым и Петром Павелом уже во второй раз проводятся в Баку.

Глава государства отметил, что эти переговоры являются показателем доверия к Азербайджану, а также хороших двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией. Ильхам Алиев подчеркнул, что между Азербайджаном и Россией налажено успешное сотрудничество в военной и военно-технической областях, так же, как и во всех других сферах.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что военное и военно-техническое сотрудничество между двумя странами будут успешно развиваться и впредь. Глава государства отметил, что этот визит представляет хорошую возможность для обсуждения стоящих в повестке вопросов и определения перспектив сотрудничества.

В свою очередь, Валерий Герасимов сказал, что Россия и Азербайджан успешно сотрудничают во всех сферах, в том числе в военной и военно-технической областях. Он отметил, что между нашими странами налажены традиционно дружественные отношения, и Азербайджан является стратегическим партнером России.

Коснувшись Международных армейских игр, начальник Генштаба Вооруженных Сил России с удовлетворением отметил, что если в прошлом году азербайджанская команда приняла участие в двух играх, то в этом году она приняла участие уже в пяти играх, и Азербайджан стал организатором одного из этих мероприятий.

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14:38

7 сентября президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.