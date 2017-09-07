Исполнительный директор: «С момента основания в ГНФАР поступило свыше 130 млрд. долларов, из которых 25% сохранены»

2017-09-07 16:03 | www.apa.az | 3

«Создание нефтяных фондов имеет очень серьезную научную базу. Если посмотреть на последние 50 лет, очень много можно найти академической литературы, которая конкретно указывает, что те страны, которые не пытаются управлять нефтяными доходами в централизованной форме, отстают от других стран по уровню экономического развития».

Как передает АПА-Экономикс, об этом в интервью «Казинформ» заявил исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов.

По его словам, большой объём поступлений в короткий срок дестабилизирует экономику, приводит к удорожанию национальной валюты, к тому, что частный сектор становится неконкурентным. «Это и есть объективные предпосылки для создания нефтяного фонда. Раздавать деньги, конечно можно, но ни к чему хорошему это не приведет. Многие страны уже на своем опыте показали, что это неправильный подход, поэтому те подходы, которые сегодня используются в Азербайджане и в Казахстане, в частности, они очень правильные, взвешенные, дальновидные. И с точки зрения экономической целесообразности абсолютно обоснованы».

Напомним, что Нефтяной фонд Азербайджана был создан в 1999 году, Ш.Мовсумов добавил, что основной источник ГНФАР - поступления от продажи нефти и газа, которые приходятся на долю государства. «С момента основания Государственного нефтяного фонда Азербайджана сюда поступило свыше 130 млрд. долларов, из которых около 75% были направлены на инфраструктурные проекты, проекты развития, и около 25% сохранены. Сегодня в фонде 35 млрд. долларов, фонд по законодательству не имеет право инвестировать внутри Азербайджана. Все наши инвестиции - международные, глобальные, мы имеем достаточно диверсифицированный портфель, размещаем по всему миру, по разным видам активов».