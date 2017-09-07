В Балакене учителям запретили носить украшения

2017-09-07 16:18 | www.oxu.az | 4

В Отделении образования Балакенского района прокомментировали новость о едином дресс-коде для педагогов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, вчера некоторые СМИ сообщили о том, что в общеобразовательных школах Загатальского и Белакенского района выдвинули требования о единой форме одежды для учителей. В информации говорилось, что не соблюдающих требование учителей не впустят на занятия.

В связи с этим было сделано заявление, что данная информация в корне неверна, и ни в одной школе таких требований не выдвигалось. На заседании с участием директоров и учителей говорилось не о едином дресс-коде для педагогов, а о том, чтобы одежда учителей соответствовала педагогической деятельности. Было введено ограничение на некоторые украшения, которые могут отвлечь внимание школьников.

A.M.

