Борис Грачевский: Планируем открыть филиал «Ералаша» в Баку

2017-09-07 16:25 | www.oxu.az | 4

«Ни разу не был в Баку и с нетерпением жду предстоящей в ноябре поездки».

Как передает Oxu.Az, oб этом российскому бюро Report заявил художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

«Это мое первое появление в Азербайджане. Мне стыдно - целую жизнь прожил, объехал весь СССР, а вот в Баку не побывал. Поэтому я сказал - ради Бога, отвезите меня в Баку, мне ужасно интересно. Я видел старую и новую картинку Баку, заметно, что город сильно изменился. Обязательно возьму в поездку свою молодую жену. Она тоже много наслышана о Баку и жаждет там побывать», - заявил Б. Грачевский.

Он раскрыл некоторые детали предстоящей поездки, в частности о проведении кастингов и поисков талантливых азербайджанских детей.

«Некоторые кастинги проведут еще до моей поездки, а потом покажут мне. Там мы покажем абсолютно новые, свежие выпуски «Ералаша». Мне очень хочется пообщаться с азербайджанскими детьми. Они сейчас вроде как бы и далеко от нас, но с другой стороны интернет, телевидение сокращают эту дистанцию и, я думаю, что они понимают, что такое «Ералаш» и смотрят его. Жду не дождусь встречи с ними», - сказал российский режиссёр.

Он также указал, что планирует открыть в Баку филиал «Ералаша».

«Мы делаем такие творческие студии в разных странах. Опыт такой есть и есть уже определенная программа как обучать, готовить детей к съемкам и так далее. Весь вопрос в желании», - отметил Б. Грачевский.

Отметим, что визит Б. Грачевского и творческой группы журнала «Ералаш» в Баку состоится 17-18 ноября этого года.

A.C.

