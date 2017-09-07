Италия и Азербайджан имеют большой потенциал для сотрудничества - посол

2017-09-07 15:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Италия и Азербайджан обладают большим потенциалом для развития сотрудничества, сказал в четверг журналистам посол Италии в АР Аугусто Массари.

"Италия является основным торговым партнером Азербайджана. Это очень важно. Дружественные отношения между нашими странами имеют глубокие корни", - сказал посол.

По словам Массари, Азербайджан и Италия также имеют хорошую базу для развития отношений в сфере образования.

"Стоит отметить тот факт, что Италия занимает первое место среди европейских стран по числу студентов из Азербайджана. И это еще одна сфера для будущего сотрудничества", - сказал Массари.

На сегодня среди приоритетных направлений сотрудничества Азербайджана и Италии определены такие сферы, как транспорт, туризм, сельское хозяйство, фармацевтика, медицина, гуманитарная сфера и т.д.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, по итогам января-июля 2017 года Италия осталась крупнейшим торговым партнером Азербайджана с товарооборотом в 1,55 миллиарда долларов и удельным весом в 14,77 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года товарооборот между странами вырос на 42,2 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)