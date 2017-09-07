Президент Ильхам Алиев: Мы заинтересованы в снижении общей напряженности в глобальном масштабе (версия 2)

2017-09-07 16:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанская сторона с удовольствием создала условия для проведения в Баку очередной встречи между начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым и его западными коллегами, и отметил, что эти переговоры служат делу предотвращения рисков и укрепления взаимного доверия.

«Мы заинтересованы в снижении общей напряженности в глобальном масштабе и испытываем чувство удовлетворения от проведения в Баку уже во второй раз этих важных переговоров», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что эти переговоры являются примером доверия к Азербайджану и в то же время хорошим показателем двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией. Глава государства подчеркнул, что между Азербайджаном и Россией, как и во всех остальных сферах, осуществляется успешное сотрудничество и в военной и военно-технической сфере. Коснувшись проведенных недавно Международных армейских игр, глава государства подчеркнул, что и Азербайджан превратился в пространство для проведения этих соревнований, и отметил, что, несмотря на то, что Азербайджан недавно присоединился к этим мероприятиям, он уже превратился в активного участника.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что военное и военно-техническое сотрудничество между двумя странами будет и дальше успешно развиваться, и отметил, что визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова создает хорошую возможность для обсуждения стоящих на повестке дня вопросов и перспектив сотрудничества.

Валерий Герасимов сказал, что между Россией и Азербайджаном во всех сферах, в том числе в военной и военно-технической сфере, осуществляется успешное сотрудничество. Он отметил, что между двумя странами традиционно существуют дружественные отношения и Азербайджан является стратегическим партнером России.

Коснувшись Международных армейских игр, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России с удовлетворением подчеркнул, что если в прошлом году команда Азербайджана приняла участие в двух играх, то в этом году она уже участвовала в пяти соревнованиях и стала организатором одного из мероприятий.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.