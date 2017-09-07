Bakan Kurtulmuş, Gürcü bakan Giorgadze ile bir araya geldi

2017-09-07 16:34 | www.trend.az | 2

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikhail Giorgadze ile görüştü.

Kurtulmuş, Bakan Giorgadze ve heyetiyle Ankara Palas’ta öğle yemeğinin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki kültürel ve turizm işbirliklerinin ele alındığı toplantıda sürdürülen çalışmalar da gözden geçirildi.

Gürcistan heyetini Ankara’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kurtulmuş, ziyareti anısına Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Giorgadze’ye çeşitli hediyeler verdi.