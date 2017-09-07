Зираддин Рзаев попал в больницу после укусов собаки – ВИДЕО + ФОТО (16+)

2017-09-07 16:46 | www.oxu.az | 2

Экстрасенс Зираддин Рзаев госпитализирован после нападения собаки.

Зираддин получил глубокие раны на руках и ногах. Его доставили в больницу, чтобы наложить швы и сделать уколы.

Как передает Oxu.Az, в разговоре с Super экстрасенс поделился подробностями случившегося.

— Меня укусила соседская собака, она какая-то сумасшедшая, гуляла без поводка и намордника. Я гулял со своей собакой — ротвейлером. Соседские дворняги напали на моего ротвейлера. Они мне искусали руки и ноги, теперь мне будут накладывать швы. Мой ротвейлер тоже пострадал. Я буду подавать в суд на соседку и требовать, чтобы она выгуливала собак только на поводке и в наморднике», - рассказал экстрасенс.

A.С.

