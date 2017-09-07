Кредиторы Bank Standard намерены оспорить ряд пунктов ликвидационного плана в Верховном суде

2017-09-07 16:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Верховный суд Азербайджана рассмотрит кассационную жалобу комитета кредиторов Bank Standard, находящегося в процессе ликвидации, 19 сентября, сказал в четверг на заседании комитета его председатель Акрам Гасанов.

По словам Гасанова, комитет подал кассационную жалобу в связи с несогласием с рядом моментов в ликвидационном плане банка.

"Мы выразили несогласие с некоторыми пунктами ликвидационного плана и хотим его оспорить в суде", - сказал Гасанов.

В состав комитета вошли девять физических лиц, представители Национального фонда поддержки предпринимательства, университета «Хазар», общественного объединения «Центр защиты прав азербайджанской молодежи», а также компаний Azercell Telecom, SOCAR Cape, SOCAR Marketing, Standard Insurance, GESCO, лизинговой компании UniLeazing, страховой компании Qala Life и небанковской кредитной организации FINCA Azerbaijan

Лицензия Bank Standard была отозвана первого октября 2016 года, а четвертого октября банк объявили банкротом. С этого периода вкладчики банка получили компенсации на 437,61 миллиона манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)