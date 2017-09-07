В России во время учебных танковых стрельб погиб военнослужащий

2017-09-07 16:51 | www.apa.az | 3

На учебном полигоне во время стрельб произошел несчастный случай.

Как сообщает АПА, взрыв произошел на полигоне в Ленинградской области. По информации Министерства обороны России, один военный погиб, еще пятеро военных получили ранения.

Как сообщили в штабе Западного военного округа, на полигоне проходили плановые учебные стрельбы.

Инцидент произошел около 12:30 по московскому времени. В сообщении штаба говорится, что при стрельбах из танка один из снарядов после рикошета от земли взорвался рядом с укрытием, где находились шестеро военнослужащих из группы инженерного обеспечения.