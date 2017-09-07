Начальник российского Генштаба поблагодарил за организацию в Баку встречи с главой Военного комитета НАТО

2017-09-07 16:53 | www.apa.az | 3

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального Штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился 7-го сентября с делегацией, возглавляемой первым заместителем министра обороны Российской Федерации - начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генералом армии Валерием Герасимовым.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, Н.Садыков отметил, что сотрудничество между двумя странами построено на дружеских отношениях, взаимном доверии, и постоянно развиваясь, эти отношения в последние годы достигли уровня стратегического партнерства.



Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник Н.Садыков отметил, что нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Начальник Генштаба подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках норм международного права.

Генерал армии В.Герасимов, также отметив, что связи наших государств имеют исторические корни и Азербайджан является важным стратегическим партнером России, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества организации и проведения взаимных встреч военных представителей на высоком уровне.



Затем стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспектив развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями относительно вопросов, представляющих взаимный интерес.



Генерал армии В.Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом в Баку.

