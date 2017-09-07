Завершился срок деятельности руководителя Бакинского офиса СЕ

2017-09-07 16:55 | www.oxu.az | 3
Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял главу Бакинского офиса Совета Европы Драгану Филипович по случаю завершения ее дипломатической деятельности.
Как сообщили Oxu.Az в МИД, на встрече Драгана Филипович выразила благодарность за поддержку, оказанную ей в период дипломатической деятельности.
В ходе встречи был проведен обмен мнениями вокруг вопросов относительно текущего состояния и перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы.
Министр Эльмар Мамедъяров пожелал удачи Драгане Филипович в будущей деятельности.