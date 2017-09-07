Беларуси надо договориться с Россией о взаимном признании виз - Лукашенко

2017-09-07 16:26 | www.trend.az | 3

Беларуси надо договориться с Россией о взаимном признании виз. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в четверг на расширенном заседании Исполкома НОК по вопросу проведения II Европейских игр в 2019 году, передает Белта.

"По либерализации визового режима опыт есть - чемпионат мира по хоккею. Поэтому давайте в данном направлении действовать. Надо с россиянами договориться о решении вопроса взаимного признания виз и обо всем, что из этого вытекает", - поручил глава государства.

Он также отметил важную роль, которую должен сыграть МИД Беларуси в организации и подготовке к играм. "Снять вопросы - визы, на границе, приглашения. Содействовать будем. У нас целая армия дипломатических работников", - подчеркнул Александр Лукашенко.