Экономический «дефект» вместо эффекта от соглашения о зоне свободной торговли между Арменией и Ираном

2017-09-07 16:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ – Армянские политики и эксперты продолжают с воодушевлением обсуждать экономический эффект от подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Арменией и Ираном. При этом, все комментаторы делают упор на том, что наибольшие интеграционные дивиденды Армения получит, если будет запущен транспортный коридор Россия-Абхазия-Грузия-Армения-Иран, сообщает Sputnik Армения.

Правда, переговоры о создании этой зоны еще идут и у сторон явно есть серьезные разногласия, которые мешают окончательно утрясти все нюансы будущего соглашения. Ранее, вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что переговоры с Ираном о создании ЗСТ с ЕАЭС близки к завершению.

По мнению экспертов, создание зоны свободной торговли между Арменией и Ираном в Сюникской области Армении должно стать связующим звеном между иранской стороной и ЕАЭС. Предполагается, что этим "мостом" могут впоследствии воспользоваться и представители европейского бизнеса, что правда никак не вяжется с санкционной политикой запада в отношении России.

Однако, главным препятствием для экономических выгод Еревана от ЗСТ с Ираном является бесперспективность надежд на реализацию проекта транспортного коридора Россия-Абхазия-Грузия-Армения-Иран.

Дело в том, что вопрос восстановления железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через территорию Абхазии не будет решен, пока ситуация в регионе, сложившаяся после войны в Грузии в августе 2008 года, не изменится.

Помимо экономической составляющей, этот вопрос имеет еще и политическую подоплеку. Железнодорожное сообщение между Грузией и Россией было прервано в августе 1992 года и сегодня Тбилиси не готов изменить позицию по вопросу этой дороги.

Кроме того, разрушенная после 1992 года железнодорожная инфраструктура требует огромных финансовых вливаний, на которые не готов ни один инвестор, знакомый с реальными перспективами, точнее бесперспективностью, этой дороги. Много лет Ереван не может найти инвестора для строительства ирано-армянской железной дороги, что является наглядным доказательством отсутствия какого-либо заметного эффекта от открытия ЗСТ между Ираном и Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)