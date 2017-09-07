Избитый продюсером Иззета Багырова человек находится в реанимации – ФОТО

2017-09-07 16:58 | www.oxu.az | 3

31 августа в доме торжеств «Неолит» в Низаминском районе, между известным певцом Иззетом Багировым и гостем мероприятия Асланом Новрузовым произошел конфликт, в результате которого последний был избит продюсером певца по имени Эльчин.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на haqqin.az.

Аслан Новрузов был приглашен на застолье своим родственником, который решил торжественно отпраздновать свое поступление в университет. Конфликт начался после того, как Иззет Багиров выразил недовольство тем, что оператор снимает не его, а гостей мероприятия. Между ним и Асланом Новрузовым произошел конфликт. Тогда же продюсер певца нанес А.Новрузову удар в голову кастетом. После этого конфликт перерос в массовую драку.

Родственники А.Новрузова говорят, что сейчас он проходит лечение в реанимационном отделении 3-й городской больницы.

Родственники пострадавшего выражают недоумение тем фактом, что избивший А.Новрузова продюсер до сих пор не задержан.

Фото: femida.az

А.С.