EMIN и А'STUDIO в экстремальных условиях на крыше в центре Москвы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен тизер видеоклипа известного азербайджанского певца и композитора EMINа и группы А'STUDIO на композицию "Если ты рядом", сообщает Trend Life.

Автор музыки и слов песни - Наталья Павлова. Премьера клипа состоится 8 сентября. EMIN и группа А'STUDIO выбрали для съёмок совместного клипа – экстремальные условия - артисты забрались на крышу в центре Москвы.

"Были очень крутые съёмки, если только не считать, что нам было холодно. Здесь нет наигранности и фальши, мы дружим с ребятами уже сто лет, и было очень приятно работать вместе", - отметил ранее EMIN.

(Автор: Джани Бабаева)