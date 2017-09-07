В Баку состоялась встреча начальников генештабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)

2017-09-07 16:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Неджмеддин Садыков в четверг встретился с делегацией, возглавляемой первым заместителем министра обороны России - начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генералом армии Валерием Герасимовым.

Как сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, поприветствовав гостей, генерал-полковник Неджмеддин Садыков отметил, что сотрудничество между двумя странами построено на дружеских отношениях, взаимном доверии, и постоянно развиваясь, эти отношения в последние годы достигли уровня стратегического партнерства.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, первый замминистра отметил, что нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Начальник Генштаба подчеркнул важность достижения решения конфликта в рамках норм международного права.

Генерал армии Валерий Герасимов, также отметив, что связи двух государств имеют исторические корни, и Азербайджан является важным стратегическим партнером России, подчеркнул важность проведения взаимных встреч военных представителей на высоком уровне с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества.

Затем стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспектив развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями относительно вопросов, представляющих взаимный интерес.

Генерал российской армии Валерий Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павлом в Баку.