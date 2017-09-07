Беларусь и Бахрейн намерены расширить договорно-правовую базу отношений

2017-09-07 16:54 | www.trend.az | 3

Беларусь и Бахрейн намерены расширить договорно-правовую базу отношений. Об этом Белта сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам состоявшейся в четверг встречи в Москве, которую провели посол Беларуси в России Игорь Петришенко и посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений", - отметили в пресс-службе.

Дипломатические отношения между Беларусью и Бахрейном установлены 1 июля 1996 года. По итогам 2016 года объем двустороннего товарооборота составил около $150 тыс.