Кенуль Нагиева сыграет главную роль в фильме британского режиссера, номинанта на "Оскар" (ФОТО)

2017-09-07 17:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Известный британский режиссер, продюсер и сценарист, номинант на "Оскар" Питер Веббер предложил азербайджанской актрисе Кенуль Нагиевой главную роль в новом фильме, сообщает Trend Life со ссылкой на турецкие СМИ.

В Стамбуле прошла встреча Питера Веббера и Кенуль Нагиевой и еще одного исполнителя главной роли в новом фильме – звезды турецкого кинематографа Каана Угранджиоглу. Название фильма, который будет снят в жанре психологической драме, пока не разглашается. Съемки начнутся в ближайшее время.

Питер Вебер известен как режиссер таких фильмов, как "Тутанхамон", "Десять миллиардов", "Император", "Ганнибал: Восхождение", "Девушка с жемчужной сережкой", "Клиент всегда мертв", "Underground" и другие. В частности, его картина "Девушка с жемчужной сережкой" (2003 год) была номинирована на "Оскар" , "Золотой глобус", "BAFTA", отмечена наградами международных кинофестивалей.

Кенуль Нагиева последние годы живет и работает в Турции. Снималась в таких турецких фильмах и сериалах, как "Kızkaçıran", "Terkedilmiş", "Zaman Adlı Tren", "Bumerang", "Kanun Namına", "Hayat Körpüsü" и т.д. Является победительницей азербайджанской версии телешоу "Танцы со звездами" и "Fort Boyard".

Каан Урганджиоглу является одним из самых востребованных актёров в Турции. На его счету около 30 фильмов и сериалов, среди которых "Kara sevda", "Karaoğlan", "Kampüsistan", "Ah Polis Olsam" и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)