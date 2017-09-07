Как за 15-минут завоевать путевку из Баку в Краков

2017-09-07 17:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Baku Bizness Centre (Приморский бульвар) 28 октября пройдет финал национального чемпионата Red Bull 3Style, который соберет самых талантливых ди-джеев страны, сообщили Trend Life организаторы. Победитель примет участие в мировом финале, который пройдет в конце ноября в Кракове (Польша) с участием более двадцати стран

В битве ди-джеев примут участие - DJ TIM, DJ RaSL, DJ J-Watt, DJ Shadow, DJ Farra и DJ OsM. Правила очень просты. У каждого ди-джея имеется 15 минут, за которые он должен сыграть, по меньшей мере, три разных жанра музыки, которые будут оцениваться по следующим критериям: оригинальность, мастерство, выбор трека и, конечно же, реакция зрителей.

Red Bull 3style - это глобальная платформа для выступления ди-джеев, где можно развлечь поклонников музыки, поразить своим талантом легендарных судей, и получить звание чемпиона мира.

(Автор: Вугар Иманов)