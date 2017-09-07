В Варшаве воздвигнут монумент в память о военных деятелях АДР

2017-09-07 17:50 | www.apa.az | 5

Находящийся с визитом в Республике Польша министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии воздвигнутого в Варшаве монумента в память о военных деятелей периода Азербайджанской Демократической Республики генерал-лейтенанта Сулейман бека Сулькевича и полковника Вели бека Ядигяра.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в церемонии приняли участие представители посольства Азербайджана в Польше, руководство Вооруженных сил Польши, представители Министерства иностранных дел, Института национальной памяти, Парламента Польши, организации ветеранов, администрация города Варшавы, представители общественности, а также члены диаспоры.

Выступая на открытии монумента, министр обороны рассказал о тесных исторических польско-азербайджанских отношениях, выразив уверенность, что сегодняшнее мероприятие, которое носит символический характер, сыграет важную роль в развитии военного сотрудничества между двумя странами.

Выступившие на мероприятии рассказали о значительных работах, проделанных генерал-лейтенантом Сулейман беком Сулькевичем (Мацей Алекса́ндрович Сулькевич), будучи на должности начальника Генерального Штаба армии Азербайджанской Демократической Республики, в создании национальных воинских частей и системы обороны страны в целом.

Информация об эмиграции офицера армии Азербайджанской Демократической Республики Вели бека Ядигяра в Польшу после оккупации Азербайджана в 1920-м году, а также его службе на должности начальника штаба Мазовецкой бригады кавалерии и участии в варшавской восстании в качестве командира полка в составе Армии Крайовы и другие интересные факты были доведены до участников церемонии.