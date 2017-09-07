Объявлена дата суда по жалобе Мехмана Алиева

2017-09-07 17:52 | www.apa.az | 4

Гендиректор ИА «Туран» подал апелляционную жалобу на решение Ясамалского районного суда, ходатайствуя о замене избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста на освобождение под залог.

Как сообщает АПА, об этом сказал адвокат М.Алиева Фуад Агаев. Бакинский апелляционный суд рассмотрит жалобу завтра.

Отметим, М.Алиев 24 августа был задержан в качестве подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Решением суда Ясамалского района в отношении М.Алиева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Суд отклонил ходатайство Мехмана Алиева о замене избранной в отношении избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста на освобождение под залог.