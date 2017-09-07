Великобритания и Франция призвали Китай использовать все рычаги для давления на КНДР

2017-09-07 17:21 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что Китай должен играть ключевую роль в оказании давления на КНДР, передает РИА Новости.

"Они обсудили Северную Корею, сойдясь на важности того, что Китай должен задействовать все свои рычаги и принять дальнейшие меры по усилению давления на режим КНДР, чтобы заставить его свернуть с опасного пути", — говорится в сообщении официального представителя канцелярии британского премьера по итогам разговора Мэй и Макрона.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

"Они (Мэй и Макрон) также согласились, что мы должны вместе работать в ООН над согласованием нового пакета санкций. Они также договорились обсудить дополнительные меры, которые мог бы принять ЕС для оказания давления на КНДР", — отмечается в сообщении.