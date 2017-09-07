МИД Турции призвал граждан страны воздержаться от поездки в США

2017-09-07 17:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - МИД Турции призвал граждан воздержаться от поездки в США из-за разрушительного урагана «Ирма», который приближается к восточному побережью США. Об этом говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в четверг.

МИД Турции также призвал граждан страны, находящих в зоне урагана, быть более осторожными.

Отметим, что мощный ураган «Ирма» может достигнуть побережья американского штата Флорида к этим выходным. В штате уже объявлено чрезвычайное положение.

В настоящее время власти США начали эвакуацию населения с юго-восточного архипелага Флорида-Кис и из Майами.

«Ирма» является одним из самых мощных ураганов на Земле. В настоящее время стихии присвоена высшая категория опасности, а скорость ветра в эпицентре урагана достигает 300 км/ч.

Ранее стихия уже нанесла ущерб Карибским островам. Так, власти острова Сен-Мартен заявили, что около 95 процентов французской части острова (Сен-Мартен находится в юрисдикции Нидерландов и Франции) полностью разрушено в результате «апокалиптического» урагана.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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