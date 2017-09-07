Правоохранительные органы распространили фото головы неизвестного мужчины, который был расчленен в Говсане

2017-09-07 18:00 | www.apa.az | 4

Распространена очередная официальная информация в связи с обнаружением на территории поселка Говсан Сураханского района расчлененного тела неизвестного мужчины.

Как сообщает АПА, в совместном заявлении Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры говорится, что по факту обнаружения 5 сентября на территории поселка Говсан Сураханского района расчлененного тела неизвестного мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). В прокуратуре города Баку продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по этому уголовному делу.

Представляя фото, граждан, знающих этого человека, просят сообщить информацию о нем территориальным органам полиции или позвонить в прокуратуру города Баку по телефонам (012) 498-11-85 и (012) 498-10-54.