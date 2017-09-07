Содокладчики ПАСЕ с 13 по 17 сентября будут находиться с визитом в Азербайджане

2017-09-07 18:00 | www.apa.az | 4

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану Стефан Шеннак (Австрия) и Сезарь Флорин Преда (Румыния) с 13 по 17 сентября будут находиться с визитом в Азербайджане.

Об этом АПА сообщил руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

Решение о визите содокладчиков было принято в ходе сегодняшнего заседания комитета в Париже.

В рамках визита ожидаются встречи содокладчиков на официальном и других уровнях.

Итоговая программа визита пока не уточнена.