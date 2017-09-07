Новичок «Карабаха»: Нам попалась сильная группа

2017-09-07 17:53 | www.oxu.az | 5

Новичок азербайджанского «Карабаха» Тарик Эльюнусси сегодня прибыл в Баку и присоединился к команде.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, после этого футболист прокомментировал свой переход в стан агдамского клуба.

«Счастлив, что перешел в сильнейший клуб Азербайджана. Не был удивлен предложению, поступившему от «Карабаха». Я помнил эту команду еще с тех пор, как она обыграла «Русенборг». Сила «Карабаха» известна. Впервые команда будет бороться в групповой стадии Лиги чемпионов. Нам попалась сильная группа. Несмотря на это, сделаем все, что в наших силах, дабы достойно представлять «Карабах». Я в это верю. Знаю, что в последние дни трансферного окна команда приобрела атакующих футболистов. Эта конкуренция пойдет лишь на пользу и поможет росту качества. В свою очередь, я сделаю все самое лучше, дабы клуб добился успехов», - заявил Эльюнусси сайту клуба.