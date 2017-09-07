Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом ЕБРР (версия 2)

2017-09-07 17:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент АзербайджанаИльхам Алиев в четверг принял делегацию, возглавляемую президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

С удовлетворением вспомнив систематические встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития в Азербайджане и Давосе, глава государства подчеркнул значение регулярных визитов Сумы Чакрабарти в Азербайджан, отметил, что они создают хорошую возможность для проведения обсуждений, связанных с осуществляемой работой и предстоящими планами. Президент Ильхам Алиев сказал, что уровень сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития вызывает удовлетворение. Подчеркнув, что объем кредитного портфеля Европейского банка реконструкции и развития по Азербайджану составляет около трех миллиардов долларов, глава государства, сказал, что направление большей его части в частный сектор вызывает удовлетворение. Президент Азербайджана подчеркнул, что это также демонстрирует рост доверия к экономике и содействует оказанию поддержки предпринимательству за счет дополнительных финансовых средств.

Выразив надежду на то, что дальнейшее сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития будет успешным, глава государства сказал, что в настоящее время имеются другие планы и вызовы. Отметив, что большинство инфраструктурных проектов в Азербайджане уже завершены или находятся на стадии завершения, Президент Ильхам Алиев сказал, что основной целью предстоящей новой программы экономического развития является развитие ненефтяного сектора в Азербайджане, диверсификация экономики и поддержка частного сектора, отметил наличие больших возможностей в этом направлении. Президент Ильхам Алиев подчеркнул большое значение реализации планов, связанных с созданием транспортных, новых логистических центров.

Глава государства отметил, что визит президента Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти в Азербайджан создал хорошие возможности для проведения обсуждений, связанных с предстоящей работой.

Вспомнив предыдущие встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти подчеркнул, что в ходе этих встреч были проведены плодотворные обсуждения, касающиеся сотрудничества, выразил уверенность в том, что во время нынешнего визита будут определены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.

На встрече были обсуждены участие Европейского банка реконструкции и развития в финансировании проекта "Южный газовый коридор", развитие транспортных коридоров в Азербайджане, возможности сотрудничества в области поддержки частного сектора и управления бытовыми отходами.