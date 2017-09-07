Более половины работ по TAP завершены

2017-09-07 18:05 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА-Экономикс в консорциуме TAP, по состоянию на сентябрь текущего года, подрядчики проекта TAP провели очистительные работы на примерно 70% маршрута в Греции и Албании (539 км из 765 км). Кроме того, около 95% из 55 тысячи труб, которые будут использованы в строительстве, доставлены в Грецию, Албанию и Италию.

Сообщается, что консорциум TAP реализовал ряд инвестиционных программ по окружающей среде и социальной сфере. В целом, TAP инвестирует 55 млн. евро в инвестиционные программы по окружающей среде и социальной сфере в Греции, Албании и Италии.