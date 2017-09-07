Страны ЕС к концу года приступят к постоянному оборонному сотрудничеству

2017-09-07 17:52 | www.trend.az | 4

Страны-члены Евросоюза к концу 2017 года должны приступить к постоянному структурированному сотрудничеству (PESCO) в области обороны и безопасности, что позволит им объединить усилия в работе над разными оборонными проектами, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Об этом пишет РИА Новости.

После неформального заседания в Таллине глав минобороны и МИД стран-членов альянса Могерини сообщила, что участники выразили широкую поддержку предложению о запуске PESCO.

"Мы в ближайшие недели, к концу сентября, продолжим составлять список обязательств, прояснять неясные еще вопросы. Это ляжет в основу общего уведомления о заинтересованности (в сотрудничестве), которое страны-члены подадут мне и Совету ЕС. Я думаю, это может быть сделано в течение месяца, к середине октября", — сказала Могерини журналистам. Ее пресс-конференция транслировалась службами ЕК.

Она отметила, что после уведомления в течение трех месяцев могут идти переговоры о формальном решение о запуске PESCO. "Это примерно конец декабря — завершение эстонского председательства (в Совете ЕС). Тогда, и я убеждена в этом, постоянное структурированное сотрудничество может быть запущено на уровне Евросоюза", — заявила глава дипломатии ЕС.

Могерини сообщила, что на сегодняшний день поступили предложения о работе над 30 проектами в рамках PESCO.

Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) предполагается Договором о Европейском Союзе, но до сих пор не реализовано. PESCO представляет собой нормативные рамки для совместных действий стран-членов Евросоюза по разработке и приобретению сил и средств, по исследованиям в оборонной сфере и по проведению операций в сфере политики обороны и безопасности.

Участие в проектах PESCO будет открыто для всех стран-членов, которые хотят взять на себя необходимые обязательства, при этом любые силы и средства, разработанные и приобретенные в его рамках, останутся в собственности и под контролем стран-членов.

Руководство PESCO будет осуществляться на двух уровнях: Совета ЕС с правом голоса у стран-участниц PESCO и непосредственно стран-участниц конкретных проектов и инициатив в рамках PESCO. Эти проекты, в свою очередь, смогут получить финансирование из нового Европейского оборонного фонда.

В июне лидеры стран-членов ЕС решили в течение трех месяцев согласовать общий список критериев и обязательств, которым должны отвечать страны, участвующие в постоянном структурированном сотрудничестве. Затем страны-члены, отвечающие этим критериям, должны уведомить Брюссель о своем намерении объединить оборонные усилия, и в течение трех месяцев после уведомления Совет ЕС учреждает это сотрудничество и фиксирует список участников.