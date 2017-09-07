Арестованный в Турции гражданин Германии освобожден

2017-09-07 17:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Гражданин Германии, арестованный в турецкой провинции Анталья, освобожден, пишут в четверг турецкие СМИ.

Согласно сообщению, арест гражданина Германии вызвал негативную реакцию германских властей.

Отметим, что после ареста на прошлой неделе в турецкой провинции Анталья двух граждан ФРГ по подозрению в шпионаже Германия призвала своих граждан отказаться от поездок в Турцию.

Отметим, что в целом в последнее время наблюдается напряжение в отношениях Германии и Турции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Германия выходит за рамки дозволенного в отношении Турции.

По его словам, Турция не намерена портить отношения с Германией, однако государственные лица в Берлине также должны соблюдать корректность, давая политические оценки.

Глава турецкого МИД отметил, что в последнее время в Германии, особенно перед выборами, делается немало популистских заявлений.

Отметим, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль завил, что президент Турции делает все, чтобы отдалить Турцию от Европы.

Также Зигмар Габриэль сказал, что Германия пересмотрит экономическую политику, в частности кредитные и инвестиционные программы, в отношении Анкары из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции, в свою очередь, назвал заявления Габриэля неприемлемыми и углубляющими кризис между двумя странами.

Отметим, что парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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