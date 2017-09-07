Сегодня содержание пыли в атмосфере на территории Азербайджана превысило норму на 30-40%

2017-09-07 18:25 | www.apa.az | 4

Основываясь на результатах проведенного 7 сентября утром специалистами Национального департамента мониторинга министерства экологии и природных ресурсов мониторинга, установлено, что содержание пыли в атмосфере на территории страны превышает санитарную норму.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства, причиной этого стало засушливое лето и попадание пыли в верхние слои атмосферы в результате влияния проникающего на территорию страны порывистого северо-западного ветра.

Наблюдаемая пыль попала в страну не транзитным путем.

По данным автоматических и стационарных мониторинговых станций, которые измеряют качество воздуха, днем и вечером было зафиксировано превышение содержания пыли в атмосфере на 30-40%.