Завершена более половина работ по TAP

2017-09-07 18:21 | www.oxu.az | 3

Проект Трансадриатического трубопровода (TAP) реализован более чем на 50%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, по состоянию на сентябрь текущего года, подрядчики проекта TAP провели очистительные работы на примерно 70% маршрута в Греции и Албании (539 км из 765 км). Кроме того, около 95% из 55 тысячи труб, которые будут использованы в строительстве, доставлены в Грецию, Албанию и Италию.



Сообщается, что консорциум TAP реализовал ряд инвестиционных программ по окружающей среде и социальной сфере. В целом, TAP инвестирует 55 млн. евро в инвестиционные программы по окружающей среде и социальной сфере в Греции, Албании и Италии.