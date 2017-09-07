Суперлига Турции будет транслироваться в Азербайджане

2017-09-07 18:39 | www.apa.az | 4

Матчи Суперлиги Турции будут транслироваться в прямом эфире в Азербайджане.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», встречи чемпионата соседней страны можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «CBC Sport».

Об этом заявил руководитель телеканала Волкан Юст. Он сказал в прямом эфире канала, что с этой недели матчи Суперлиги Турции будут транслироваться на «CBC Sport»: «С чувством огромной радости мы хотим сообщить нашим телезрителям, футбольной общественности, всем поклонникам футбола о том, что игры Суперлиги Турции впервые в истории будут транслироваться по каналу, функционирующему за пределами Турции и осуществляющему прямое вещание. Речь идёт о «CBC Sport». С первого же дня своего приезда в Азербайджан я стремился добиться того, чтобы этот чемпионат транслировался здесь. И вот, после многочисленных переговоров с помощью наших друзей из «Saran Holding», «Digi Türk» и АФФА мы наконец-то сможем подарить вам этот праздник. Наряду с такими коренными клубами, как «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» и «Трабзонспор» мы предложим вашему вниманию и матчи других команд Суперлиги Турции. Мы будем транслировать еженедельно в прямом эфире 2 встречи».

Руководитель канала не исключил и вероятности комментария дерби: «Воспользовавшись моими деловыми связями, мы постараемся командировать наших комментаторов на дерби и центральные матчи. Постараемся добиться установки за пределами поля студии «CBC Sport» по примеру чемпионата Азербайджана».

Отметим, что чемпионат Турции ещё никогда не транслировался в нашей стране.