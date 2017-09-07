В Азербайджане содержание пыли в атмосфере превысило норму на 30-40%

2017-09-07 18:31 | www.oxu.az | 6

Основываясь на результатах проведенного 7 сентября утром специалистами Национального департамента мониторинга министерства экологии и природных ресурсов мониторинга, установлено, что содержание пыли в атмосфере на территории страны превышает санитарную норму.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, причиной этого стало засушливое лето и попадание пыли в верхние слои атмосферы в результате влияния проникающего на территорию страны порывистого северо-западного ветра.



Наблюдаемая пыль попала в страну не транзитным путем.



По данным автоматических и стационарных мониторинговых станций, которые измеряют качество воздуха, днем и вечером было зафиксировано превышение содержания пыли в атмосфере на 30-40%.