Баку своеобразно продолжил традицию кофе соспесо Неаполя – уникальный марафон (ФОТО)

2017-09-07 18:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Традиция кофе соспесо зародилась в Неаполе. Итальянцы демонстрировали таким образом свою удачливость и щедрость. Добрый посетитель заказывает в кофейне одну чашечку напитка, а платит за две. За счёт этого, бездомные и бедняки могут позволить себе зайти в кафе и бесплатно выпить чашечку кофе. Эта неаполитанская традиция практикуется всё чаще и чаще. Такое неаполитанское начинание не осталось незамеченным. Во всем мире подхватили гуманную идею и назвали эту традицию "подвешенный кофе", что является дословным переводом словосочетания caffè sospeso.

В Баку эту традицию решили провести в форме осеннего книжного марафона "Asılmış kitab" ("Подвешенные книги"), который пройдет с 1 сентября по 30 ноября. Проект реализуется Главным управлением культуры и туризма Баку и Центральной библиотекой централизованной библиотечной системы Сабаильского района, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Цель просветительского марафона – повышение интереса к книгам, читательского интереса к классическим и современным произведениям. В период проведения акции читатели могут "повесить" книги ( с отзывами и рекомендациями) на символическое дерево, которое будет находиться в библиотеке. По итогам марафона будет составлен список самых любимых книг читателей.

(Автор: Джани Бабаева)