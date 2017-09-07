Завершается доставка труб для TAP на территории Греции, Албании и Италии - консорциум

2017-09-07 18:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Строительство Трансадриатического трубопровода (TAP), предполагающего поставки азербайджанского газа в Европу, завершено более чем на 50 процентов, говорится в сообщении консорциума TAP, распространенном в четверг.

Отмечается, что данного прогресса удалось добиться всего через 16 месяцев после начала строительства.

"Показатель включает в себя все работы по проектированию, поставки и строительство. На начало сентября 2017 года подрядчики TAP расчистили примерно 70 процентов маршрута проекта в Греции и Албании (539 из 765 километров), более 45 процентов сваренных труб уложено в землю. Примерно 95 процентов из 55 тысяч труб получено на местах строительства в Греции, Албании и Италии. Последняя на данный момент разгрузка труб для строительства морского участка состоялась в Бриндизи с третьего по шестое сентября", - говорится в сообщении.

Согласно информации, более 5500 человек было вовлечено в работы по TAP в странах-участницах проекта, причем более 85 процентов является местными кадрами.

Как отметил управляющий директор TAP Лука Скьеппати, реализация проекта продолжается согласно утвержденному графику и бюджету.

"Мы остаемся привержены плану доставки первого газа с "Шах Дениз-2" в Европу в 2020 году", - сказал Скьеппати.

ТАР является частью "Южного газового коридора", предполагающего поставки газа из Азербайджана в Европу.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов

(Авторы: Ляман Зейналова, Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @MaksimTsurkov