Глава МИД Азербайджана принял нового посла Венгрии

2017-09-07 18:47 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров принял нового посла Венгрии в Азербайджанской Республике Виктора Седеркени.

Как сообщили АПА в МИД Азербайджана, посол вручил Эльмару Мамедъярову копии верительных грамот.

В ходе встречи венгерский дипломат отметил, что Будапешт заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в энергетической, транспортной, туристической, культурной и других сферах. В.Седеркени заверил, что в период своей дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для расширения двусторонних связей.

Глава МИД Азербайджана пожелал Виктору Седеркени успехов в дипломатической деятельности.