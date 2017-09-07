В Ширване в изоляторе отдела полиции совершено самоубийство

2017-09-07 19:00 | www.apa.az | 5

В Ширване в изоляторе отдела полиции совершено самоубийство.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, житель Ширвана Гамидов Вугар Магеррам оглу (1989 г.р.), задержанный несколько дней назад за то, что пырнул ножом односельчанина, совершил самоубийство в изоляторе.

Причины самоубийства пока не установлены.

Отметим, на почве конфликта Вугар Гамидов пырнул ножом односельчанина Мамедова Мусу Гусейнага оглу (1968 г.р.). М. Мамедов был доставлен в больницу города Ширван и прооперирован.