В Баку в ДТП погибли 2 человека, пострадал сын главы пресс-службы - ИМЕНА

2017-09-07 19:18 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в МЧС, в Центр управления при кризисных ситуациях Министерства поступила информация о том, что в Сабаилском районе города Баку, на 18-м км магистральной автодороги Баку-Алят столкнулись два легковых автомобиля марки «Opel» и «Subaru».

Прибывшие на место происшествия спасатели службы спасения особого риска вытащили из деформированного автомобиля марки «Opel» тела водителя транспортного средства Мамиева Физули Мадат оглу (1971 г.р.) и пассажира Мамедова Камала Наджаф оглу (1966 г.р.).

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19:17

В Сабаильском районе Баку произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили АПА в Госуправлении дорожной полиции Баку, по предварительной информации, потерявший управление автомобиль марки «Прадо» врезался в «Субару», который в результате столкнулся с ехавшим по встречной полосе автомобилем «Опель». Два человека в «Опеле» погибли, еще двое ранены.

Отметим, что водитель «Субару» Ариф Рагимов - сын руководителя пресс-службы Главного управления полиции Баку Галиба Рагимова, получил легкие травмы.

Первым новость о ДТП распространило агентство «Саламньюс».